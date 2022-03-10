إسرائيل: رفع حصة تصاريح العمل للفلسطينيين في البلاد إلى ألفي تصريح

اتخذ قرار زيادة حصة العاملين في غزة، من قبل المستوى السياسي بعد تقييم أمني جرى بشأن هذه القضية.

أعلن منسق العمليات الحكومية في الضفة الغرببة، الجنرال غسان عليان، اليوم الخميس، عن زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة في إسرائيل للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة بألفي تصريح إضافي، وبذلك تتلخص الحصة الإجمالية للاحتياجات الاقتصادية بـ 12000). وسيتم إصدار جميع التصاريح وفقًا للمعايير وإخضاعها للتشخيص الأمني.

وأضاف المسؤول أنه سيتم إصدار التصاريح للحاصلين على لقاحات فيروس كورونا والمتعافين منه فقط.

اتخذ قرار زيادة حصة العاملين في غزة، من قبل المستوى السياسي بعد تقييم أمني جرى بشأن هذه القضية. جميع الإجراءات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني، على المدى الطويل، وسينظر في مسالة توسيعها بناءً على تقييم الوضع.

ويجري هذه الأيام، طاقم مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، بتوجيه من وزير الأمن بيني غانتس، دراسة إمكانية زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة، إلى 20000.