الرئيس التركي لنظيره الأمريكي: حان وقت رفع العقوبات غير العادلة على تركيا في مجال الصناعات الدفاعية

تركيا تتطلع لاستجاب امريكا وبأقرب وقت لطلبها الذي يتضمن شراء 40 طائرة جديدة، وتحديث طائرات الـ إف-16

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، لنظيره الأمريكي جو بادين، أن "الوقت حان لرفع العقوبات غير العادلة على تركيا في مجال الصناعات الدفاعية"وأفاد أن "تركيا تتطلع لاستجاب امريكا وبأقرب وقت لطلبها الذي يتضمن شراء 40 طائرة جديدة، وتحديث طائرات الـ إف-16 في سلاح الجو التركي".

جاء ذلك في اتصال هاتفي استمر بين الرئيسين لـ45 دقيقة، وفق بيان لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، نشرته على موقعها الإلكتروني، ,اضح البيان أن "أردوغان بحث مع بايدن المستجدات الإقليمية بما فيها الهجوم الروسي على أوكرانيا والعلاقات بين البلدين".وأضاف أن "أردوغان نقل لبايدن، أهمية أن تكون تركيا في موقع يسهل البحث عن حل في حال تفاقمت الأزمة (الأوكرانية) بشكل أكبر".

وأكد أن تنظيم اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا في أنطاليا يعد نصرا دبلوماسيا بحد ذاته وأشار إلى أن وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا جلسا على الطاولة وجها لوجه في أنطاليا بفضل قنوات الثقة التي فتحتها تركيا.