مجموعة الدفاع الخليجية الأمريكية:"إيران دعمت جماعات إرهابية ومسلحة لشن مئات الهجمات"

"استخدام إيران الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية يمثل تهديدا واضحا للأمن والاستقرار الإقليميين"

أصدرت مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المختصة بالدفاع الصاروخي بيانا مشتركا، اليوم الخميس، تتهم فيه إيران بـ"استخدام إيران الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية يمثل تهديدا واضحا للأمن والاستقرار الإقليميين، وبدعم الجماعات المسلحة لشن مئات الهجمات الإرهابية".

وشدد البيان على "أهمية تعزيز القدرات الدفاعية لدول مجلس التعاون لمواجهة التهديدات الإرهابية"وأكد على "أهمية تعزيز مبادرات الدفاع المتكامل ضد التهديدات الجوية والصاروخية والبحرية وردعها، مرحبا بتعزيز آفاق العمل المشترك لمنع إيران من تهديد المنطقة والأمن والاستقرار الإقليميين.