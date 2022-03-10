إسرائيل: اقرار قانون المواطنة في الكنيست رغم معارضة ميرتس والموحدة

أقرت الكنيست بكامل هيئتها ليلة الخميس، بالتصويت لصالح تمرير قانون المواطنة بـ45 نائباً، وعارضه 15 بالقراءتين الثانية والثالثة، وسط معارضة حزبي ميرتس والموحدة للقانون الذي سبب الكثير من الجدل على مستوى الائتلاف والمعارضة في الكنيست.

تمت الموافقة على القانون، لأول مرة خلال الانتفاضة الثانية، ويمنع تجنيس الفلسطينيين الذين تزوجوا من عرب إسرائيليين. ومنذ ذلك الحين، توجب على الكنيست تمديد العمل بالقانون، كشرط مؤقت من وقت لآخر.

وأقرت الكنيست في بداية شهر شباط/فبراير في القراءة الأولى اقتراح قانون المواطنة المتعلق بحظر لم شمل العائلات الفلسطينية الذي قدمته وزيرة الداخلية آييلت شاكيد. ويفيد موقع واينت أن عملية التصويت تمت بأصوات الائتلاف باستثناء كتلتي الموحدة وميرتس بالرغم التخطيط المسبق بأن يمرر الاقتراح بالتعاون مع كتل اليمين في المعارضة.

وقالت الوزيرة بانتهاء التصويت "أن الصهيونية والمنطق انتصرا". وفي المقابل، تمت المصادقة على اقتراح قانون خاص بالنائبة سيمحا روتمان (هتسيونوت هدتيت/الصهيونية المتدينة) والذي ينص على توفير حصص لتراخيص بالبقاء داخل اسرائيل والمواطنة ومراقبة عدد التصاريح الممنوحة.