منظمات حقوقية غير حكومية: السلطات المصرية تنفذ حكم الإعدام في سبعة مدانين

بحسب آخر الأرقام التي نشرتها منظمة العفو الدولية، فقد أُعدم 107 أشخاص في عام 2020 في مصر.

قالت منظمات حقوقية غير حكومية، اليوم الجمعة، إن السلطات المصرية أعدمت سبعة أشخاص هذا الأسبوع لارتكابهم اعتداءات وقالت مصادر أمنية وقضائية لوكالة فرانس برس إن ثلاثة رجال دينوا في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية أدى إلى مقتل ثمانية من عناصر الشرطة في القاهرة في عام 2016، اعدموا شنقا كما اعدم أربعة أشخاص أدينوا في هجوم آخر شنقا.

ومنذ أن تولى عبد الفتاح السيسي السلطة في 2013، أصدرت مصر حكم الاعدام على "مئات الجهاديين أو الإسلاميين أو المعارضين"، غالبًا في محاكمات جماعية - أحيانًا أمام محاكم عسكرية - دانها المجتمع الدولي.

وقال مدافع عن حقوق الإنسان من منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته، إن عمليات الإعدام "هي الأولى منذ ستة أشهر".وأضاف "لجأت مصر بشكل متزايد إلى عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة". واتهم "نظام السيسي باستخدام النظام القضائي لقمع معارضيه" مستنكرًا "غياب الانتقادات دوليا".

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية فإن مصر حيث يوجد أكثر من 60 ألف سجين رأي بحسب منظمات غير حكومية، غالبا ما تنتقد بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان "الكارثي".