إسرائيل: رئيس هيئة الأركان يعود إلى البلاد بعد زيارته التاريخية إلى مملكة البحرين

تؤشر العلاقة المتواصلة بين الجيشين الإسرائيلي و الأمريكي الى جانب الجيش البحريني على التعاون الوثيق

عاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي إلى البلاد قادما من البحرين حيث التقى مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع ومستشار الأمن الوطني البحريني بالاضافة الى القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس أركان قوة دفاع البحرين ومسؤولين آخرين.

خلال زيارته تجول الجنرال كوخافي في مقر الأسطول الخامس الأمريكي والتقى مع قائد الأسطول الفريق بحري براد كوبر وفريقه وتضاف هذه الزيارة الى سلسة من اللقاءات والزيارات التي أجراها مسؤولون في الجيش مع مسؤولين في الجيش الأمريكي في البحرين وفي إسرائيل.

إلى جانب الزيارات تدربت في الأونة الأخيرة قوات الجيش مع قوات القيادة المركزية الأمريكية في عدة تمارين في منطقة البحر الأحمر جوا وبرا وبحرا بما يمثل عاملًا مهمًا للتعاون العملياتي بين القيادة المركزية الأمريكية وجيش الدفاع.

ووكان رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال آفيف كوخافي، الأربعاء المنصرم، إلى البحرين، في زيارة هي الأولى من نوعها، حيث تم استقباله رسميًا من قبل رئيس أركان قوة دفاع البحرين الفريق ذياب بن صقر النعيمي. والتقى بعد ذلك مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين.