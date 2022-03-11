السعودية: إطلاق سراح المدون رائف بدوي بعد أن قضى حكما بالسجن 10 سنوات

طالب رائف بدوي في موقعه الالكتروني بوضع حد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو "المطوعون"

ذكرت زوجة المدون السعودي رائف بدوي، اليوم الجمعة، أن السلطات السعودية أطلقت سراح زوجها من السجن بعد أن قضى حكما بالسجن 10 سنوات وتعرضه لألف جلدة لدعوته إلى إنهاء التأثير الديني على الحياة العامة ووصفت الأمم المتحدة محكوميته منذ عدة سنوات بأنها "قاسية وغير إنسانية".

وكان بدوي) 38 عاما) المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية اعتقل العام 2012 بتهمة "الاساءة للإسلام"، وقد أثار الجلد العلني للمدون الشاب في مدينة جدة احتجاجات دولية.

وطالب بدوي في موقعه الالكتروني بوضع حد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو "المطوعون" الاسم المتعارف عليه لافراد الشرطة الدينية منذ عقود سلطات واسعة للتأكد من تطبيق قواعد الحجاب او الفصل بين الجنسين، وتم تقليص صلاحيات هذه الهيئة مع صعود نفوذ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بداية العام 2016.

حاز بدوي جائزة منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية التعبير عام 2014، كما تسلمت عنه زوجته المقيمة في كندا، في كانون الاول/ديسمبر 2015، جائزة ساخاروف لحرية التعبير التي يمنحها البرلمان الاوروبي.