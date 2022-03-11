واشنطن"الكرة باتت في ملعب طهران وموسكو لتجاوز المأزق"وعليهما اتخاذ "قرارات"للتوصل الى اتفاق حول الملف النووي

واشنطن "الكرة باتت في ملعب إيران وروسيا لتجاوز المأزق" وعليهما اتخاذ "قرارات" ضرورية للتوصل لاتفاق حول النووي

حثت الولايات المتحدة، مساء اليوم الجمعة، كلا من إيران وروسيا على اتخاذ "قرارات" ضرورية للتوصل سريعا إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني، معتبرة أن "الكرة باتت في ملعبهما لتجاوز المأزق".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "نعتقد أنه يمكن" انقاذ اتفاق 2015 حول النووي الإيراني "إذا اتخذت هذه القرارات في أمكنة مثل طهران وموسكو".وفي وقت توقفت المفاوضات في فيينا نتيجة "عوامل خارجية" وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي.

وأكد برايس أن "العقوبات الجديدة المرتبطة بروسيا لا علاقة لها البتة" بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني و"ينبغي ألا يكون لها أي تأثير" على هذه المفاوضات.واضاف "ليس لدينا أي نية لنقدم إلى روسيا أي أمر جديد أو محدد، هذا ليس ضروريا".

وفي السياق تحدث مسؤولون إيرانيون عن تقدم واشنطن بـ"طلبات جديدة" وتسبّبها بـ"تعقيد" التفاوض وعدم اتخاذ "قرارات سياسية" مطلوبة، بينما أبدى الأطراف الغربيون قلقهم من تأخر إنجاز التفاهم نتيجة طلب روسيا ضمانات أميركية مكتوبة مرتبطة بالعقوبات المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا.