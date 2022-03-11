وزير الأمن الإسرائيلي يكلف ما يقرب من 100 جندي لمساعدة اللاجئين الفارين من أوكرانيا

سيتم تكليف 50 جنديا بالمساعدة في توجيه الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد، وسيساعد 40 آخرون مراكز الاتصال

كلف وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الجمعة، ما يقرب من 100 جندي من أجهزة الجيش بعضهم يتحدث الأوكرانية والروسية، لمساعدة مئات اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا، وأجرى تقييمًا للوضع مع كبار مسؤولي الوزارة، لاتخاذ قرار بشأن المساعدة الضرورية التي يمكن أن يقدمها الجيش.

وقالت وزارة الأمن إنه سيتم تكليف حوالي 50 جنديا بالمساعدة في توجيه الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد، وسيساعد 40 آخرون مراكز الاتصال التابعة للوكالة اليهودية، التي تخدم المهتمين بالقدوم إلى إسرائيل.

وتم حجز عشرات الغرف في فندق دان بانوراما في تل أبيب للاجئين في انتظار إجابات حول ما إذا كان بإمكانهم دخول البلاد أم لا.

وقالت الوزارة إن الجيش الإسرائيلي يستعد أيضا لإدارة مراكز دراسية للمهاجرين الجدد والتي ستستخدم لتعليم اللغة العبرية، باستخدام مدرسين عسكريين إذا لزم الأمر.

في السنوات الأخيرة، تم تشغيل الفندق جزئيًا من قبل قيادة الجبهة الداخلية للأشخاص الذين اضطروا للامتثال للحجر الصحي الإلزامي، كجزء من القواعد المتعلقة بـوباء كورونا.