اليمن: ضبط أكبر شحنة صواريخ "كورنيت" مضادة للدروع كانت متجهة للحوثي

أشاد المصدر بدور القوات الأمنية اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية في ضبط هذه الشحنة

قال مصدر أمني يمني رفيع إن وحدات الحماية الأمنية في ميناء "شحن" البري في محافظة المهرة، استولت على شاحنة كانت تقل صناديق لـ4 مولدات كهربائية داخلها صواريخ "كورنيت" مضادة للدبابات والمدرعات كانت "متجهة لصنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا".

وأشاد المصدر بدور القوات الأمنية اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية في ضبط هذه الشحنة، ووفقا لمحاضر التحقيقات مع سائق الشاحنة فقد أعترف بتهريب شحنة واحدة على الأقل، وأوصلها إلى الحوثيين، وذلك بمساعدة أذرع التهريب للجماعات في محافظة المهرة، حسب موقع العين الإخبارية.

وتعد الشحنة هي الأولى منذ صدور قرار مجلس الأمن بحظر شامل على تسليح الحوثيين آخر الشهر النصرم، والتي جاء ثمرة لحراك دبلوماسية الإمارات "ضمن مساعيها في تجفيف مصادر الأسلحة للجماعة الإرهابية"

ونقل بيان عن مدير جمرك شحن الحدودي سالم عقيل، قوله إن السلطات "نفذت عملية نوعية عقب الاشتباه بحاويات مولدات كهربائية، حيث اكتشف موظفي الجمارك 52 صاروخا تم اخفائها داخل أربعة صناديق بعدما تم اخراج المولدات الكهربائية وشحنها مكانها".

وعن تعقيد عملية التمويه، أشار المسؤول اليمني إلى أن العملية "نفذت باحترافية شديدة، حيث تم تركيب دينمو صغير بديل لمكان المولد ليعمل بشكل طبيعي عند تشغيله في المنفذ، قبل أن يتم كشف عملية التهريب".