تقرير : رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلتقي نظيره القطري في البحرين لبحث التعاون بين البلدين

أضاف الموقع، أن الجانبان ناقشا مسألة انضمام قطر إلى حلف في المنطقة لمواجهة التهديدات الايرانية

أفاد موقع إيلاف الإخباري السعودي، أن رئيس الاركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، الذي زار البحرين مؤخرا،التقى في مقر الاسطول الخامس الاميركي قائد الاركان القطري سالم بن حمد بن عقيل، وبحث معه التعاون العسكري بين البلدين، في ظل التحديات الاخيرة في المنطقة، والحرب الاوكرانية – الروسية.

وأضاف الموقع، أن الجانبان ناقشا مسألة انضمام قطر إلى حلف في المنطقة لمواجهة التهديدات الايرانية، خصوصًا المسيرات التي تصل إلى إسرائيل، وامكانية نصب رادارات متطورة إسرائيلية في قطر للانذار المبكر.

وأكد الموقع نقلا عن مصدر مطلع أن القراءات التي اجراها كوخافي كانت جيدة وبناءة. واشار مصدر خليجي إلى أن العلاقات مع إسرائيل تصب في مصلحة الجميع، خصوصًا مع التغييرات التي تحصل في العالم والمنطقة، وإمكانية توقيع اتفاق مع إيران حول مشروعها النووي.

يشار إلى أن لقاءات رئيس الاركان الإسرائيلي تزامنت مع زيارة رئيس الدولة الإسرائيلي تركيا ولقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والاتفاق على فتح صفحة جديدة بين البلدين.