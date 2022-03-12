مظاهرة امام منزل وزيرة الداخلية الإسرائيليّة شاكيد ضد ابعاد اللاجئين القادمين من اوكرانيا

قرر السفير الأوكراني في إسرائيل، يفغن كورنيشوك، تقديم التماس نيابة عن السفارة الأوكرانية إلى محكمة العدل العليا في اسرائيل ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية وسياسات وزيرة الداخلية أييليت شاكيد بحسب ما نشرت قناة 12 الاسرائيلية.

وقال السفير: "الليلة قدمت التماسًا في المحكمة العليا ضد قرار أييليت شاكيد بمنع دخول اللاجئين الأوكرانيين، بما في ذلك طلب يأمر بمنع دخول القرار الجديد حيز التنفيذ"

ونظمت مجموعة من المتظاهرين وقفة احتجاجية الليلة السبت، أمام منزل وزيرة الداخلية الاسرائيليّة أييليت شاكيد في مدينة تل ابيب بسبب ابعاد اللاجئين القادمين من اوكرانيا.

ووصل 6923 من حاملي جوازات السفر الأوكرانية إلى مطار بن غوريون منذ بداية القتال، ورفض ادخال 231 منهم. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "اليهودي لا يرحل اللاجئ".

وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية آييلت شاكيد قد كشفت الأسبوع الماضي عن "خطة لاستيعاب لاجئين من أوكرانيا" والتي أعدتها مع طاقم وزارتها خلال الاسبوع الماضي، حيث وصل إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مواطنون أوكرانيون فروا من الحرب إلى إسرائيل حيث أن جزءًا منهم "لا يحق له الوصول لإسرائيل بموجب قانون العودة".