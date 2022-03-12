الفلسطينيون: إذا عرضت تركيا المفاوضات مع إسرائيل، سنوافق

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: السلطة الفلسطينية مسرورة جدا بالتقارب بين إسرائيل وأنقرة.

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في مقابلة مع شبكة CNN التركية اليوم السبت، إن السلطة الفلسطينية غير قلقة من التقارب بين أنقرة وتل أبيب. وقال المالكي في مقابلة "نحن سعداء جدا بهذا التقارب".

وأوضح المالكي أن التقارب يمنح تركيا أدوات قوة يمكن أن تستخدمها خلال المفاوضات المحتملة بين الفلسطينيين وإسرائيل. وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني أنه "إذا عرضت تركيا علينا مفاوضات مع إسرائيل فسنقبلها".

وزار الرئيس يتسحاق هرتسوغ تركيا هذا الأسبوع والتقى بنظيره التركي رجب طيب أردوغان بعد أن دعاه الأخير. وكانت هذه أول زيارة يقوم بها زعيم إسرائيلي إلى تركيا منذ 14 عامًا.

وطالب هرتسوغ أردوغان بالتحرك ضد نشاط حماس في الأراضي التركية واثارت إسرائيل هذا الموضوع عدة مرات في الماضي.