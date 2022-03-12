بعد وفاة الضباط الإيرانيين: الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب في الشمال

جهاز الأمن يخشى الرد بعد الهجوم المنسوب لإسرائيل في سوريا

بعد إعلان إيران أنها ستنتقم لمقتل اثنين من رجال الحرس الثوري في هجوم نُسب إلى إسرائيل هذا الأسبوع في سوريا، رفع الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة حالة تأهب في أنظمة الدفاع الجوي والقوات الجوية وفي المخابرات. وفي الشمال، أفاد سكان عن ازدحام حركة الطائرات اليوم السبت.

ويستعد جهاز الأمن الاسرائيلي لمجموعة متنوعة من خيارات الرد الإيرانية، والتي يمكن أن تشمل صواريخ باتجاه شمالي البلاد، وهجوم على طول الحدود وحتى إطلاق طائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل.

وتأتي زيادة حالة التأهب على خلفية تقارير أجنبية أفادت بأن إسرائيل هاجمت يوم الاثنين الماضي منطقة دمشق لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وبعد الهجوم، أفاد الجيش السوري بأن إسرائيل ألحقت أضرارًا بمصنع مدني ، مما خلف الكثير من الدمار في مكانه. كما أفادت الأنباء أن اثنين من "المدنيين" قتلا في الهجوم.