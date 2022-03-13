يأتي هجوم الأحد بعد نحو أسبوع من إعلان الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من ضباطه بقصف نسب لإسرائيل الإثنين

استهدف هجوم صاروخي فجر الأحد العاصمة الكردستانية أربيل عاصمة الإقليم والقنصلية الأميركية فيها، على ما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان، تمت الإشارة فيه إلى أن هجوماً بـ 12 صاروخًا باليستياً استهدف المدينة. وأضاف البيان أن الصواريخ أطلقت "من خارج حدود إقليم كردستان والعراق وتحديداً من جهة الشرق".

ولربما يلمح البيان إلى الحدود الشرقية الواسعة للعراق مع إيران بما لديها من نفوذ سياسي واقتصادي في البلد المجاور. وتُستهدف من وقت لآخر المصالح الأميركية في العراق بهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة، لا تتبناها أي جهة، في حين توجه واشنطن أصابع الاتهام نحو فصائل موالية لإيران، تطالب بانسحاب كل القوات الأجنبية من البلاد.

وقالت واشنطن من جهتها إنه "لم تقع أضرار أو إصابات في أي منشأة" تابعة لها. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "ندين هذا الهجوم الشائن واستعراض العنف" هذا.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيانه إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، استهدفت مدينة أربيل بـ12 صاروخا باليستيا"، مضيفاً "الصواريخ كانت موجّهة إلى القنصلية الأميركية في أربيل".

وأوضح البيان أنّ "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديداً من جهة الشرق"، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن "خسائر بالأرواح، ما عدا خسائر مادية".

ونشرت قناة "كردستان 24" التلفزيونية المحلية صوراً على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تعرض مقرّها القريب من القنصلية الأميركية في أربيل، لأضرار نتيجة الهجمات. وتظهر الصور زجاجا متكسرا وأجزاء منهارة من السقف.

وقال وزير الصحة في حكومة الإقليم سامان برزنجي من جهته إن "لا ضحايا بشرية" نتيجة الهجمات. وأكد مطار المدينة أن حركة الطيران "طبيعية"، نافياً توقف الرحلات.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر إيرانية أن "القصف الجوي على القنصلية الأمريكية في العراق الليلة استهدف ضرب "قواعد إسرائيلية سرية".

وأدان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الهجوم قائلاً "أربيل لن تنحني للجبناء. ندين هذا الهجوم الإرهابي الذي شن على عدد من مناطق أربيل". وأضاف "نطلب من سكان أربيل الأبطال التحلي بالهدوء وتنفيذ توجيهات المؤسسات الأمنية".

من جهته، شجب رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي الهجوم في تغريدة، قائلاً "الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل العزيزة وروّع سكانها هو تعدٍ على أمن شعبنا". وأضاف "ستقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق في هذا الهجوم". وندد زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بالهجمات في تغريدة جاء فيها "أربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان"، مضيفاً "لن تركع أربيل إلا للاعتدال والاستقلال والسيادة".

ويأتي هجوم الأحد بعد نحو أسبوع من إعلان الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من ضباطه بقصف نسب لإسرائيل، الإثنين قرب دمشق.

ويفيد مراقبون أنه عادة ما تنعكس التوترات الإقليمية والجيوسياسية على الساحة الداخلية للعراق. وشهدت البلاد مطلع العام، تصاعداً في الهجمات الصاروخية والهجمات بالمسيرات المفخخة تزامناً مع الذكرى الثانية لاغتيال سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس اللذين قتلا بضربة أميركية في مطار بغداد.