إيران: أطلقنا صواريخ باتجاه "قواعد إسرائيلية سرية" في أربيل العراق

أوضحت قناة الميادين المتماهية مع حزب الله أن العملية جاءت رداً على عمليات إسرائيلية سابقة في أربيل

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، صباح اليوم (الأحد)، أن القصف الجوي المؤلف من 12 صاروخاً أطلقت ليلاً على أربيل، عاصمة المنطقة الكردية في شمال العراق، هدفت إلى ضرب "قواعد إسرائيلية سرية". وأعلنت قناة الميادين الموالية لحزب الله اللبناني، صباح اليوم، أن العملية جاءت ردا على مقتل ضابطين إيرانيين في هجوم إسرائيلي "مزعوم" في سوريا الأسبوع الماضي، لكنها تراجعت عن ذلك فيما بعد، على ما جاء في واينت.

وأكد مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية أن الصواريخ انطلقت من إيران، لكن لم يتضح في الوقت الحالي أين سقطت. وقال المصدر ذاته لرويترز ولأسوشيتد برس "هذا عدوان ينتهك السيادة العراقية"، مضيفا أن الحكومة العراقية وسلطات كردستان فتحتا تحقيقا في الحادث. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "هذا هجوم فاضح" لم تقع فيه إصابات ولم يلحق أي ضرر بالمنشآت الأمريكية في المدينة.

ونُشر ليلاً على قناة الحدث السعودية نبأ إطلاق الصواريخ، رداً على مقتل الضابطين الإيرانيين. وأوضحت قناة الميادين المتماهية مع حزب الله، أن العملية جاءت رداً على عمليات إسرائيلية سابقة في أربيل وفق مصدر لم يكشف عن اسمه، وأن الرد على قتل الضابطين، سيأتي في الوقت المناسب، حسب الصدر عينه.

وأضاف الموقع، أن التقارير المتداولة في العراق الليلة، أفادت أن الصواريخ أطلقت على القنصلية الأمريكية في أربيل. وتضررت مكاتب قناة كوردستان 24 الإخبارية في الهجوم. وقال رئيس الوزراء الكردستاني مسرور بارزاني "ندين هذا الهجوم الارهابي على عدة قطاعات في أربيل وندعو الاهالي الى التزام الهدوء".