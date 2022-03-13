غرق مهاجرين من مصر وسوريا انقلب زورقهم بالبحر المتوسط

الخفر الليبي: مجموعة من 23 مهاجرًا مصريًا وسوريًا انطلقت من مدينة طبرق شرقي البلاد في وقت سابق من اليوم

أعلنت السلطات الليبية عن غرق زورق يقل نحو عشرين مهاجراً، انقلب بهم في البحر المتوسط قبالة سواحل البلاد، السبت، وفقد ما لا يقل عن 19 من ركابه، يرجح أنهم لقوا حتفهم، بحسب وكالات-أبو ظبي.

وقال خفر السواحل الليبي إن مجموعة من 23 مهاجرًا مصريًا وسوريًا انطلقت من مدينة طبرق شرقي البلاد في وقت سابق من اليوم. وجرى انقاذ ثلاثة منهم ونقلوا الى المستشفى. وأضاف إنه تم انتشال جثة واحدة فقط، وما زالت جهود البحث جارية.

وتأتي حادثة الغرق هذه لتذكر بالسيل البشري الباحث عن مخرج من جحيم الحرب والفقر في عدد من بلدان الشرق الأوسط في المياه باتجاه شواطئ أوروبا.