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غرق مهاجرين من مصر وسوريا انقلب زورقهم بالبحر المتوسط

i24news

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التقطت هذه الصورة في 26 ديسمبر 2021 على طول شاطئ قصر الخيار، على بعد حوالي 70 كيلومترًا شرق العاصمة الليبية، تظهر جثث المهاجرين الذين تم العثور عليهم على الشاطئ بعد غرقهم في البحر.
Mahmud TURKIA / AFPالتقطت هذه الصورة في 26 ديسمبر 2021 على طول شاطئ قصر الخيار، على بعد حوالي 70 كيلومترًا شرق العاصمة الليبية، تظهر جثث المهاجرين الذين تم العثور عليهم على الشاطئ بعد غرقهم في البحر.

الخفر الليبي: مجموعة من 23 مهاجرًا مصريًا وسوريًا انطلقت من مدينة طبرق شرقي البلاد في وقت سابق من اليوم

أعلنت السلطات الليبية عن غرق زورق يقل نحو عشرين مهاجراً، انقلب بهم في البحر المتوسط قبالة سواحل البلاد، السبت، وفقد ما لا يقل عن 19 من ركابه، يرجح أنهم لقوا حتفهم، بحسب وكالات-أبو ظبي.

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وقال خفر السواحل الليبي إن مجموعة من 23 مهاجرًا مصريًا وسوريًا انطلقت من مدينة طبرق شرقي البلاد في وقت سابق من اليوم. وجرى انقاذ ثلاثة منهم ونقلوا الى المستشفى. وأضاف إنه تم انتشال جثة واحدة فقط، وما زالت جهود البحث جارية.

وتأتي حادثة الغرق هذه لتذكر بالسيل البشري الباحث عن مخرج من جحيم الحرب والفقر في عدد من بلدان الشرق الأوسط في المياه باتجاه شواطئ أوروبا.