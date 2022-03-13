الكشف عن عودة رئيس الشاباك الإسرائيلي من زيارة لواشنطن حول الأوضاع في المنطقة

تعتبر هذه هي الزيارة الأولى لبار إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصب رئيس جهاز الأمن العام قبل خمسة أشهر

عاد رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار صباح اليوم (الأحد) بعد زيارة استمرت بضعة أيام لواشنطن، حيث التقى بنظيره الأمريكي، رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، ومسؤولين كبار في الدفاع السيبراني، وفق النشر في واينت.

وأفيد أن الاجتماعات اشتملت على تبادل الآراء حول القتال بين روسيا وأوكرانيا، دون التأكيد على تفويضه من قبل رئيس الوزراء نفتالي بينيت بشأن هذه القضية، بحسب الموقع. وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى لبار إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصب رئيس جهاز الأمن العام قبل خمسة أشهر، وقد تعامل أيضًا مع الشؤون الفلسطينية. وحذر بار من جانبه، من احتمال تصعيد أمني خلال شهر رمضان المنتظر الشهر المقبل.

وقد حذر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام في الأسابيع الأخيرة من مثل هذا التصعيد، والذي سيحدث على خلفية التداخل هذا العام بين عيد الفصح ورمضان. إذ يحذر مسؤولون إسرائيليون من أجواء التصعيد في القدس، والتي من المتوقع أن تستقطب حوالي 100000 يهودي خلال عطلة العيد.

من ناحية أخرى، تنبه مصادر سياسية من أن تحذيرات الجيش وجهاز الأمن العام قد تخلق بنفسها توقعات وتوترًا على الجانب الآخر، لا سيما أن المعلومات الاستخبارية لا تشير إلى تصعيد محتمل في المنظور القريب. وفي قطاع غزة، يشير محللون، إلى شيوع حالة من الهدوء تعتبر استثنائية، وقررت السلطات في إسرائيل بناء على ذلك، زيادة حصص تصاريح العمل للعمال الفلسطنيين داخل إسرائيل بألفي تصريح. ولا إشارات لدى المصادر الأمنية، على تصعيد محتمل أيضأ في مناطق الضفة الغربية.

أعلن منسق العمليات الحكومية في الضفة الغرببة، الجنرال غسان عليان، اليوم الخميس، عن زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة في إسرائيل للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة بألفي تصريح إضافي، وبذلك تتلخص الحصة الإجمالية للاحتياجات الاقتصادية بـ 12000).