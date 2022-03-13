المحكمة العليا تعطي الحكومة الاسرائيلية مهلة 4 أشهر للتوضيح سبب عدم اخلاء خان الاحمر

القرار الجديد يلزم وزير الامن الاسرائيلي وقاعد المنطقة الوسطى بالمثول امام المحكمة والتوضيح

أصدرت المحكمة العليا مساء أمرا للحكومة الحالية بالزام وزير الأمن بيني غانتس وقائد "قيادة مركز يهودا" بالمثول أمام المحكمة والتوضيح "عن سبب عدم إخلاء الدولة التجمع البدوي خان الأحمر حتى الآن"، وذلك بعد أن تعهدت الدولة القيام بذلك بالموعد القريب. رغم الاستدعاء للمثول لتقديم التوضيحات، القضاة طلبوا تقديم بيانات خطية حول الموضوع في غضون أربعة أشهر.

بموجب الامر الصادر فان المحكمة تأمر الدولة التوضيح في غضون 120 يوما عن سبب عدم تنفيذها التزامها حتى الآن للمحكمة والصادر حتى قبل ثلاث سنوات بإخلاء المكان، خلال "الموعد القريب" لذلك.

وشدد القرار الصادر من المحكمة على تكرار تأجيل قرار الهدم أكثر من مرة ، وقالوا ان أوامر الهدم هذه الموقعه من قبل وزير الامن وقائد المنطقة استنفذت ويجب تنفيذها بموعدها ، لافتين الى ان هذا الالتماس "استنفذ نفسه ويجب حذفه"

وكانت الحكومة الاسرائيلية قدمت قبل خمسة ايام قبل ساعات من انتهاء الموعد الاخير، طلبها السابع لتأجيل تنفيذ قرار الاخلاء رغم تعهدها قبل نصف عام تنفيذه، وأوضحت النيابة أن سبب الطلب الاخير انشغال رئيس الحكومة نفتالي بينيت بالحرب في أوكرانيا.