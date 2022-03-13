وزيرة الداخلية الاسرائيلية توسع اتفاقية استيعاب اللاجئين من أوكرانيا

وزيرة الخارجية شاكيد تعلن انه سيتم استيعاب الاقارب وسيتم استثناؤهم بموجب الاتفاق

أعلنت وزيرة الداخلية الاسرائيلية آيلت شاكيد مساء اليوم عن توسيع خطة استيعاب اللاجئين من أوكرانيا، وقالت إن الأقارب سيتم استثناؤهم ويمكن دخول إسرائيل أيضا، في المقابل شددت الوزيرة إنه "لن نلغي الحصص بشكل جارف، كشعب يهودي تعرض للاضطهاد، نحن نفهم، ما يعني اللجوء، ونفتح قلوبنا لمن لا يستحقون بموجب قانون العودة-لكن لا يمكننا فتح الباب للجميع، هذا لن يحدث في مناوبتي، يجب القيام بذلك بشكل محدود".

وأضافت شاكيد :"قبل أيام شهدنا صورا قاسية من مطار بن غوريون-هذه الصور لم يتم تمريرها لي، لكنني فورا عملت لتغيير الواقع، وكل من يصل إلى هنا يتم الترحيب به، الاستيعاب يتم في المبنى رقم 1، واولئك الذين يتم تأخيرهم حتى نهاية العملية، سيتم استضافتهم في فندق دان بانوراما، كان هناك الكثير من الوزراء ونواب الكنيست الذي قاموا بعملهم بإفضل صورة وراقبوا ما يحدث هنا وخرجوا من هناك بانطباعات جيدة، واجبنا استقبال الجميع بترحيب، وأؤمن أن هذا ما يحدث".

يأتي هذا البيان بعد الانتقادات التي وجهت للوزيرة شاكيد، حيث صرح وزير الخارجية يائير لابيد بوقت سابق "إن في إسرائيل يوجد تسعة مليون شخص، وهويتنا اليهودية لن تتضرر بسبب عدة آلاف من اللاجئين، على العكس، أطفالنا سيتعلمون درسا هاما بالاخلاق والمسؤولية".