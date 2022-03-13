مسؤولون اسرائيليون يرجحون تأخر التوقيع على الاتفاق النووي عدة أشهر بسبب روسيا

المسؤولون الاسرائيليون متخوفون من ان هذا التأخير سيحول الاتفاق الى "غير ذي صلة وغير مجدٍ"

نقلت هيئة البث الرسمية "كان" عن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن "الاتفاق النووي مع ايران يمكن أن يتأخر عدة أشهر بسبب معارضة روسيا- وأن يصبح غير ذي صلة وغير مجدٍ" ، وقال المسؤولون الاسرائيليون إن الهجوم الايراني الليلة الماضية تجاه القنصلية الامريكية في إربيل في العراق "تضع صعوبات أمام اولئك في الادارة الامريكية لمن يؤيدون خط تسوية مع ايران".

وقال ديبلوماسيون غربيون إن الغرب يعارض طلبات روسيا بمفاوضات حول اتفاق، ومن الممكن أن يبحثوا عن مسار يتجاوز موسكو للتوقيع على اتفاق مع ايران. وقبل الطلبات الروسية الجديدة، ايران والدول الغربية كانت اتفقت تقريبا على كل شيئ.

وحذرت فرنسا، بريطانيا والمانيا أمس روسيا من أن طلباتها المرتبطة بالاتفاق النووي مع ايران تعرض مسودة الاتفاق التي تم التوصل اليها للخطر، وفي بيان مشترك للدول الثلاثة كتب "ولا أحد يريد استغلال المفاوضات لتفكيك التحالف الذي وقع على الاتفاق عام 2015.