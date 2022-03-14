العراق يستدعي سفير إيران احتجاجا على هجوم أربيل

نفى مسؤولو حكومة إقليم كردستان وجود أي قاعدة استخبارات إسرائيلية في المنطقة" المقر مدني وليس قاعدة إسرائيلية"

استدعى العراق، أمس الأحد، سفير إيران لدى بغداد إيرج مسجدي، على خلفية شن هجمات صاروخية على محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق "وما تسبّب به من خسائر مادّية، وأضرار بمنشآت مدنيّة ومساكن للمواطنين، علاوة على بث الخوف بين سُكن تلك المناطق".

وجددت الخارجية العراقية إدانتها للانتهاك السافر الذي طال سيادة وأراضي العراق، وأكدت أن مواقفَ كهذه لن تكون سوى عامِل خرقٍ لمبادئ حُسن الجوار وستلقيّ بظلالها على مشهد المنطقةِ لتزيده تعقيداً.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن العراق سلم السفير الإيراني مذكرة احتجاج على خلفية الهجوم الذي استهدف محيط مطار أربيل، فجر الأحد، بصواريخ أطلقتها مليشيات الحرس الثوري الإيراني.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن الأحد، مسؤوليته عن هجوم زعم أنه استهدف "أحد مقرات إسرائيل" بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن مصدر عسكري قوله، إن "الصواريخ التي أطلقها الحرس باتجاه محافظة أربيل شمال العراق من طراز فاتح 110 وانطلقت من المنطقة الشمالية الغربية في إيران".

ونفى مسؤولو حكومة إقليم كردستان وجود أي قاعدة استخبارات إسرائيلية في المنطقة، مضيفاً أن "المقر الذي تم استهداف في اربيل مدني وليس قاعدة إسرائيلية".