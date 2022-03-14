توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي بين إسرائيل والإمارات

سيتم الآن الوصول إلى العديد من المواد التي تم حظرها عن مجتمع البحث الإسرائيلي، والعكس صحيح.

وقعت مؤسسات أكاديمية إسرائيلية وإماراتية، الخميس المنصرم، أول اتفاقية من نوعها للتعاون الأكاديمي، في خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات بين البلدين، ووقع الاتفاقية رئيس جامعة حيفا البروفيسور رون روبين ومدير المكتبة الوطنية بدولة الإمارات عبد الله ماجد العلي.

وقعت هذه الشراكة من قبل يونس وسريا نازاريان في جامعة حيفا ومكتبة المحفوظات الوطنية في دولة الإمارات، وستركز الشراكة على مجموعة من التعاون: تبادل الباحثين والخبراء وبحث المحفوظات و تبادل التحصيلات و الوصول إلى موارد المكتبة و أحداث ومؤتمرات مشتركة ، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست (ذا بوست).

وقال رئيس قسم الشرق الأوسط في جامعة حيفا الدكتور موران زاغا، "نأمل أن تؤدي الاتفاقية أيضًا إلى… فعاليات ثقافية حول مجالات الاهتمام المشتركة".

ومن جهته قالت مديرة المكتبة الإماراتية نعومي جاردينغر : "نحن نرى الاتصال الجديد فرصة لإثراء المجموعات والتعاون المعلوماتي ، الأمر الذي سيخدم مجتمع الباحثين في كلا البلدين".

وأعربت الإمارات عن اهتمامها بمواد المكتبات الإسرائيلية وعمليات الرقمنة والأدوات المبتكرة في مجال العلوم الإنسانية الرقمية.

وفقًا لصحيفة "ذا بوست"، سيتم الآن الوصول إلى العديد من المواد التي تم حظرها عن مجتمع البحث الإسرائيلي، والعكس صحيح.