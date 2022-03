الحكومة الإسرائيلية تناقش خطة بقيمة 1.5 مليار دولار لتطوير المجتمع البدوي في النقب

افادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بان الحكومة ستناقش، اليوم الإثنين، الخطة الخمسية لتطوير المجتمع البدوي حتى عام 2026، وهي جزء من مبادرة إنمائية أكبر للعرب في إسرائيل وتبلغ ميزانيتها 5 مليارات و200 مليون شاقل أي ما يعادل 1.53 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة، أن "هذه الخطوة ترمي الى تمكين المواطنين البدو اقتصاديا واجتماعيا ولردم الهوة بينهم وبين الشرائح السكانية الاخرى في المجتمع الإسرائيلي"، مؤكدة أن "الحكومة تنوي طرح خطة أخرى في الفترة القريبة لبناء مدينتين يهوديتين في النقب قرب قرية كسيفة، الأمر الذي أثار غضب السكان البدو في المنطقة، مطالبين الحكومة بالعدول عن هذه الخطة وتوفير الإسكانات والتراخيص للسكان البدو في الجنوب".

وحسب جمعية حقوق المواطن في إسرائيل فإن الخطة الخمسية لتطوير المجتمع البدوي شهدت في السنوات الأربع الأولى تنفيذ 46 بالمئة من الإجراءات المخطط لها ، بينما تم تنفيذ 37 بالمائة جزئيًا وتم التخلي عن 17 بالمائة.

واقترحت وزارة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع البدوي الخطط التي تركز على التوظيف والبنية التحتية والتعليم وبرامج الشباب، في محاولة "لتعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية" وتقليل "الفجوات الكبيرة" بين البدو وبقية المجتمع الإسرائيلي، حيث أنه سيخصص للأجيال الصاعدة أكثر من 9 ملايين دولار لحصولهم على التعليم العالي - مثل العلوم والتكنولوجيا - والتوظيف.