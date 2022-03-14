الحكومة الإسرائيلية تناقش خطة بقيمة 1.5 مليار دولار لتطوير المجتمع البدوي في النقب

"هذه الخطوة ترمي الى تمكين المواطنين البدو اقتصاديا واجتماعيا ولردم الهوة بينهم وبين الشرائح السكانية الاخرى"

افادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بان الحكومة ستناقش، اليوم الإثنين، الخطة الخمسية لتطوير المجتمع البدوي حتى عام 2026، وهي جزء من مبادرة إنمائية أكبر للعرب في إسرائيل وتبلغ ميزانيتها 5 مليارات و200 مليون شاقل أي ما يعادل 1.53 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة، أن "هذه الخطوة ترمي الى تمكين المواطنين البدو اقتصاديا واجتماعيا ولردم الهوة بينهم وبين الشرائح السكانية الاخرى في المجتمع الإسرائيلي"، مؤكدة أن "الحكومة تنوي طرح خطة أخرى في الفترة القريبة لبناء مدينتين يهوديتين في النقب قرب قرية كسيفة، الأمر الذي أثار غضب السكان البدو في المنطقة، مطالبين الحكومة بالعدول عن هذه الخطة وتوفير الإسكانات والتراخيص للسكان البدو في الجنوب".

وحسب جمعية حقوق المواطن في إسرائيل فإن الخطة الخمسية لتطوير المجتمع البدوي شهدت في السنوات الأربع الأولى تنفيذ 46 بالمئة من الإجراءات المخطط لها ، بينما تم تنفيذ 37 بالمائة جزئيًا وتم التخلي عن 17 بالمائة.

واقترحت وزارة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع البدوي الخطط التي تركز على التوظيف والبنية التحتية والتعليم وبرامج الشباب، في محاولة "لتعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية" وتقليل "الفجوات الكبيرة" بين البدو وبقية المجتمع الإسرائيلي، حيث أنه سيخصص للأجيال الصاعدة أكثر من 9 ملايين دولار لحصولهم على التعليم العالي - مثل العلوم والتكنولوجيا - والتوظيف.

https://twitter.com/i/web/status/1501908692320534537 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقالت هدى أبو عبيد من منتدى التعايش المدني في النقب من أجل المساواة المدنية: "يجب أن تكون النساء البدويات في النقب الفئة المستهدفة الرئيسية للخطة لأنهن أقل فئة توظيفاً".

وفي مجال الزراعة فإن وزارة الزراعة الإسرائيلية ستعمل على تنظيم الزراعة البدوية واستثمار أكثر من 30 مليون دولار في البنية التحتية الزراعية والتوظيف.

وفي نفس السياق أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن وزارة الداخلية الإسرائيلية ستقترح أكثر من 70 مليون دولار لتمكين الحكومات المحلية، من التركيز على رأس المال البشري والتوظيف وخلق مصادر الدخل، فيما سيتم تخصيص أكثر من 10 ملايين دولار لتشيد الطرق من القرى غير المعترف بها إلى مراكز الخدمة والمدارس أيضًا، كما سيتم تخصيص ما يقرب من 18 مليون دولار لتطوير البنية التحتية في المجتمعات البدوية، مثل النقل العام وربط المواقع.

ومن جانبها ستمنح وزارة حماية البيئة الإسرائيلية ما يقرب من 30 مليون دولار لبناء وتنفيذ خطة بيئية، تركز على إعادة تأهيل البنية التحتية وكذلك مشاريع المياه والصرف الصحي.

وأشارت صحيفة "هآرتس" أن وزارة الثقافة والرياضة ستخصص 28.8 مليون دولار للمنشآت الرياضية لتشجيع على الرياضات التنافسية .