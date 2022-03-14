سعوديات يقدن سيارات اجرة لتحسين دخلهن وسط غلاء متزايد

حصلت أكثر من 200 ألف امرأة على رخصة القيادة خلال أقل من أربعة أعوام، ما رفع مبيعات السيارات في المملكة

أصبحت السعودية فهدة فهد اليوم تعمل كسائقة أجرة للنساء فقط على سيارتها الخاصة، في مسعى لتوفير دخل إضافي يساعد أسرتها على مواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، بعدما استفادت من حملة الاصلاحات الاجتماعية غير المسبوقة التي تشهدها بلادها.

فهدة فهد تشتغل بدوام كامل في مركز طبي من الثانية ظهرا وحتى العاشرة مساء، لكن راتبها البالغ أربعة آلاف ريال (1066 دولارا) لا يلّبي كامل احتياجات ابنائها الأربعة، توضح اليوم أنّ عملها كسائقة يوفر لها حوالى 2500 ريال (666 دولارا)شهريا في المتوسط.

وحصلت أكثر من 200 ألف امرأة على رخصة القيادة خلال أقل من أربعة أعوام، ما رفع مبيعات السيارات في المملكة العام الماضي بنسبة 5 بالمئة، حسب تقارير في الإعلام المحلي.

وتعرف السعودية ارتفاع كلفة المعيشة مع غلاء أسعار المنتجات والخدمات، خصوصا بعد رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمئة في تموز/يوليو 2020، كما ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بنسبة 1,2 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر الماضي على أساس سنوي، على ما أظهرت البيانات الرسمية. وزادت أسعار النقل بنسبة 7,2 بالمئة، وأسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1,1بالمئة.