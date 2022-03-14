وزير الخارجية الإيراني يزور موسكو غدا الثلاثاء لإجراء محادثات بشأن الاتفاق النووي

خطيب زاده:"موضوع المباحثات النووية في فيينا "سيكون على جدول أعمال" الزيارة، إضافة الى قضايا ثنائية"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، صباح اليوم الإثنين، إن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان سيقوم بزيارة إلى موسكو غد الثلاثاء لإجراء محادثات بشأن الاتفاق النووي، يأتي ذلك بعد أيام من توقف مباحثات إحياء الاتفاق النووي على خلفية طلب روسيا ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة.

وأكد سعيد خطيب زاده على أن "وزراء خارجية الدول الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) هم على تواصل دائم"، مشيرا الى أن أمير عبداللهيان "سيغادر غدا الى موسكو لمواصلة" هذا الأمر.

وأضاف أن موضوع المباحثات النووية في فيينا "سيكون على جدول أعمال" الزيارة، إضافة الى قضايا ثنائية.

وأجرت إيران وقوى كبرى (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، منذ أشهر مباحثات في فيينا لاحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق أحاديا في العام 2018، في المباحثات بشكل غير مباشر.

وبعدما بلغت المباحثات مرحلة "نهائية" وأكد المعنيون بها تبقي نقاط تباين قليلة، واجه التفاوض تعقيدات إضافية في الأيام الأخيرة، تمثلت بطلب روسيا ضمانات أميركية بألا تؤثر العقوبات الجديدة التي فرضت على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا، على تعاونها الاقتصادي والعسكري مع طهران.