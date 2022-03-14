تقرير: إسرائيل والإمارات تطالبان الولايات المتحدة بضمانات أمنية ضد ايران

يأتي هذا على ضوء احتمال توقيع اتفاق نووي بين ايران والدول العظمى

أفاد موقع بلومبرغ الأمريكي اليوم أن دولة الامارات العربية وإسرائيل تضغطان على الولايات المتحدة لمنحهما ضمانات أمنية ضد ايران، وبحسب التقرير فإن إسرائيل ودولة الإمارات تنشطان في الولايات المتحدة على صياغة استراتيجية أمنية لمنطقة الشرق الأوسط، في حال تم التوقيع على اتفاق نووي بين ايران والدول العظمى.

وذكر التقرير أن في دولة الإمارات طلبوا تعزيز النظام الدفاعي من الصواريخ، وأيضا في دولة الامارات يتوقعون من الولايات المتحدة مشاركتهم في معلومات استخباراتية ترتبط بحلفائها في منطقة الخليج وربط متطلبات النفط الأمريكية مع أمن المنطقة.

إضافة لذلك، في دولة الامارات يعتقدون أن إرتفاع أسعار النفط سيتيح لهم الحصول على الضمانات الأمنية والتي لم ينجحوا بالحصول عليها في عام 2015، وذكر التقرير أن في إسرائيل ودولة الامارات يطالبون الولايات المتحدة توفير المعلومات الاستخباراتية وتعزير النظام الدفاعي.