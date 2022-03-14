الخطوط المغربية توقع اتفاقية تعاون مع شركة "ال عال" الاسرائيلية

هذا الاتفاق يأتي بعد تدشين الخطوط المغربية خط الطيران المباشر الأول بين الدار البيضاء وتل ابيب

وقعت شركة الطيران الاسرائيلية "ال عال" اليوم الاثنين مع الخطوط الملكية المغربية على اتفاق تعاون "كود شير" والذي جاء بعد تدشين خط الطيران المباشر الأول من الدار البيضاء الى تل ابيب، بحضور المدير العام لشركة "ال عال" افيغال شورك والسيد حميد أدو، المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية.

وتشمل الاتفاقية في البداية رحلات بدون توقف بين المغرب وإسرائيل تسيرهما شركتا الطيران ، حاليا تقوم شركة "ال عال" بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية من تل أبيب إلى مراكش وتخطط مستقبلا تسيير رحلة مباشرة من تل أبيب الى الدار البيضاء، الخطوط الملكية المغربية دشنت الاحد خط طيران مباشر بين الدار البيضاء وتل ابيب بمعدل ثلاث رحلات اسبوعيا، ومن المتوقع توسيعه إلى خمس رحلات.

الاتفاق سيعرض على زبائن كلا الشركتين عددا متنوعا من الوجهات والرحلات بين المغرب وإسرائيل، كما سيتيح الاتفاق لزبائن شركة ’ال عال’ وصول مباشر ومريح للخطوط المغربية في الدار البيضاء، ونقطة هامة تربط الاسرائيليين بوجهات اضافية للشركة المغربية في افريقيا، زبائن الشركة المغربية سيكون لهم وصول لرحلات ’ال عال’ عن طريق تل ابيب، خصوصا الى أهداف في آسيا وفي اوروبا الشرقية، ويعتبر الاتفاق الخطوة الاولى بالتعاون بين شركتي الطيران.

المدير العام لشركة "ال عال" ابيغال شورك قال بحسب بيان :"نرحب بهذا الانجاز المبارك، والذي تتعاون فيه الشركتان الرسميتان للمغرب وإسرائيل، الخطوط الملكية المغربية وشركة ال عال، هذا انجاز تم في وقت قصير نسبيا منذ اقامة العلاقات الرسمية في إطار ’اتفاقيات إبراهيم’، بالنسبة للزبائن الإسرائيليين الحديث يدور عن تحسين كبير بتقريب وجهات جذابة لهم ان كانت في المغرب أو وجهات في إفريقيا، لقد شهدنا منذ فترة طويلة الاهتمام الكبير للجمهور الاسرائيلي بالمغرب والمعالم السياحية التي يعرضها. نحن متأكدون من أن الجمهور في المغرب سيوسع اهتماماته بإسرائيل والمعالم السياحية، الثقافية والدينية التي يمكن عرضها للسائح المغربي".

من جانبه شدد المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية وقال :"نحن سعداء جدا بإطلاق هذا التعاون الهام والذي سيساهم بتعزيز وسائل النقل، وسيتيح العرض لمسافرينا الحصول على وجهات إضافية وان يتمتع العملاء بتجربة سفر أفضل"