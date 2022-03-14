ايران تقول بأنها اعتقلت مشتبهين حاولوا استهداف منشأة فوردو النووية

التقارير الايرانية تقول ان استهداف المنشأة هو "هجوم للموساد الاسرائيلي حاولوا تجنيد موظف يعمل هناك"

أعلنت ايران مساء اليوم عن توقيفها خلية تجسس "لصالح إسرائيل حاولت استهداف المنشأة النووية في فوردو" يأتي في مقابل مواصلة المفاوضات بين الدول العظمى وايران حول اتفاق نووي جديد.

في المقابل، أفيد في اسرائيل عن استهداف مواقع انترنت حكومية، وبحسب الشبهات تمت مهاجمتها في إطار هجوم سايبر من قبل قراصنة ايرانيين، ولاحقا اعلنت سلطة الاتصال الاسرائيلية التي تهتم بالقضية بأنه لا يوجد لديها اجابة واضحة ان كان الحديث يدور عن عطل إو هجوم سايبر.

وأفادت تقارير ايرانية عن تنفيذ اعتقالات لعدد من المشتبهين في الحادث وقالت إن "ضباط للموساد حاولوا استهداف أجهزة الطرد المركزي في المنشأة"

وذكرت وكالة فارس الايرانية بــأن "رجال جهاز الموساد قاموا بتجنيد موظف في المنشأة النووية الواقعة تحت الأرض في فوردو جنوبي طهران، والمتخصصة بأجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-6 k "، اوأضافت الوكالة الايرانية أن"رجال الموساد استعانوا بأحد الجيران بهدف التواصل مع هذا الموظف وذلك بعد أن عرضوا أنفسهم بأنهم ممثلين لشركة معدات تكنلوجية من هونغ كونغ"، و افيد انه "لاحقا نجح الموساد بتجنيد الموظف، لكن في حينه لم ينجح رجال المخابرات التابعين للحرس الثوري الايراني بالكشف عن الخطة وتوقيف المشتبهين المتورطين ".

وعلى مدار السنوات الاخيرة اتهمت ايران اسرائيل بتنفيذ عدد من الهجمات على منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي.