بمناسبة الاعياد اليهودية والاسلامية والمسيحية: دعوة للجمهور الاسرائيلي لتقديم طلبات لمحو السجل الجنائي

الرئيس الاسرائيلي يشدد على طلبات المتقدمين من الشباب والذين نجحوا بتغيير انفسهم للأفضل

بمناسبة عيد الفصح لدى اليهود، وشهر رمضان وعيد الفطر لدى المسلمين وعيد الفصح لدى المسيحيين دعا كل الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ووزير القضاء غدعون ساعر الجمهور تقديم طلبات عفو، بالتشديد على طلبات لمحو السجلات الجنائية.

هذه الطلبات سيتم فحصها من قبل الرئيس الاسرائيلي، بالتشديد على السياسة التي بموجبها سيتم اعطاء وزن كبير لعمليات إعادة التأهيل والتغيير، خصوصا بين الشبان بهدف ازالة معيقات في مجال العمل ومساندتهم بالعودة بالاندماج في المجتمع.

سياسة الرئيس الاسرائيلي في مجال العفو، والبيانات الرقمية التي اتخذت حتى الان والمميزات الاساسية لقراراته منشوره في موقع مقر الرئيس، وذلك في إطار سياسة الشفافية التي اعلنها الرئيس مع استلامه المنصب.

وتقديم الطلب يمكن ارساله عبر نموذج الكتروني في موقع الرئاسة أو في قسم طلبات العفو في موقع وزارة القضاء الاسرائيلي.