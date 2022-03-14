English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • بمناسبة الاعياد اليهودية والاسلامية والمسيحية: دعوة للجمهور الاسرائيلي لتقديم طلبات لمحو السجل الجنائي

بمناسبة الاعياد اليهودية والاسلامية والمسيحية: دعوة للجمهور الاسرائيلي لتقديم طلبات لمحو السجل الجنائي

i24news

دقيقة 1
الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ
Photo by Olivier Fitoussi/Flash90الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ

الرئيس الاسرائيلي يشدد على طلبات المتقدمين من الشباب والذين نجحوا بتغيير انفسهم للأفضل

بمناسبة عيد الفصح لدى اليهود، وشهر رمضان وعيد الفطر لدى المسلمين وعيد الفصح لدى المسيحيين دعا كل الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ووزير القضاء غدعون ساعر الجمهور تقديم طلبات عفو، بالتشديد على طلبات لمحو السجلات الجنائية. 

Video poster

هذه الطلبات سيتم فحصها من قبل الرئيس الاسرائيلي، بالتشديد على السياسة التي بموجبها سيتم اعطاء وزن كبير لعمليات إعادة التأهيل والتغيير، خصوصا بين الشبان بهدف ازالة معيقات في مجال العمل ومساندتهم بالعودة بالاندماج في المجتمع. 

سياسة الرئيس الاسرائيلي في مجال العفو، والبيانات الرقمية التي اتخذت حتى الان والمميزات الاساسية لقراراته منشوره في موقع مقر الرئيس، وذلك في إطار سياسة الشفافية التي اعلنها الرئيس مع استلامه المنصب. 

وتقديم الطلب يمكن ارساله عبر نموذج الكتروني في موقع الرئاسة أو في قسم طلبات العفو في موقع وزارة القضاء الاسرائيلي. 

 