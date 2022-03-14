مسؤول أميركي: "المبنى الذي هاجمته ايران في العراق - قاعدة تدريب اسرائيلية

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المبنى الذي أصيب قبل يومين في أربيل، عاصمة المنطقة الكردية في شمال العراق، بصواريخ باليستية أطلقت من إيران، يستخدم أيضًا كقاعدة تدريب إسرائيلية. وقد أكد النبأ مصدر أمريكي رفيع، ونفى هذا المسؤول أن تكون الصواريخ قد استهدفت القنصلية الأمريكية، على ما جاء في واينت.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، صباح الأحد، أن القصف الجوي المؤلف من 12 صاروخاً أطلقت ليلاً على أربيل، عاصمة المنطقة الكردية في شمال العراق، هدفت إلى ضرب "قواعد إسرائيلية سرية". وأعلنت قناة الميادين الموالية لحزب الله اللبناني، تباعاً أن العملية جاءت ردا على مقتل ضابطين إيرانيين في هجوم إسرائيلي "مزعوم" في سوريا الأسبوع الماضي، لكنها تراجعت عن ذلك فيما بعد، على ما جاء في واينت.