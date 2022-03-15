إسرائيل: الشعب اليهودي يستعد للاحتفال بعيد المساخر (بوريم) غدا الأربعاء

أصبح عيد المساخر الذي يحتفل به بذكر خلاص اليهود وإفشال مؤامرة إبادتهم، رمزًا لانتصار الشعب اليهودي على الطغيان

يحتفل الشعب اليهودي غدا الأربعاء بعيد المساخر/ بوريم والذي يتخذ صور احتفالات ومسيرات يشارك فيها الكبار والصغار وهم يرتدون الأزياء التنكرية بألوانها الصاخبة. واحتفالا بالحدث، أنتجت جمعية "ياد لآحيم" (يد للإخوة) فيديو يشرح باللغة العربية معنى الإحتفال بعيد المساخر/بوريم بعد النجاح الذي حققته مقاطع الفيديو السابقة.

وأنتجت الجمعية في السابق عدداً من الفيديوهات تناولت الأعياد اليهودية كعيد الفصح والمظلة والحانوكة باللغة العربية، وفق النشر في القناة الإسرائيلية(7) ويشرح الفيديو فكرة عيد بوريم ويفصل الوصايا الأربعة التي درجت العادة على القيام بها على مر العصور. وعلى غرار سابقيه، فإن الفيديو الحالي مخصص لليهود الذين يعيشون في الدول العربية، والمدن المختلطة في إسرائيل، وكذلك لليهود الذين يتحدثون العربية في جميع أنحاء العالم.

وأرسلت مقاطع الفيديو إلى مجموعة من الأشخاص اليهود الذين على اتصال بمنظمة "يد لآحيم" كما يتم توزيعها على مجموعات واتسآب وشبكات التواصل الاجتماعي مرفقة بتفاصيل عن الجمعية من أجل السماح لمزيد من اليهود المعنيين بالتواصل معها.

ويخلد عيد المساخر الأحداث التي يتم وصفها في سفر إستير. وينصح هامان كبير الوزراء في الإمبراطورية الفارسية وهو كاره لليهود الملك الفارسي بالقضاء على اليهود بدعوى أنهم "شعب متعصب غريب لا يراعون قوانين الدول التي يعيشون فيها".

وعلى مر السنين، أصبح عيد المساخر الذي يحتفل به بذكر خلاص اليهود وإفشال مؤامرة إبادتهم، رمزًا لانتصار الشعب اليهودي على حكم طغيان لا سامي. ولذلك يتسم عيد المساخر بالمرح ويكتسب مزايا احتفالات كرنفالية، خصوصًا بين الأطفال.