قال عدنان كاظم، "نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا المتجهة إلى/ ومن تل أبيب

أفادت وكالة الأنباء "وام" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن طيران الإمارات أكدت أنها ستبدأ تشغيل رحلاتها اليومية إلى تل ابيب اعتبارا من 23 يونيو/حزيران المقبل مضيفة أنها ستستخدم طائراتها الحديثة من طراز بوينج 777-300ER.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات عدنان كاظم، "نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا المتجهة إلى/ ومن تل أبيب هذا الصيف، وتزويدهم بقدرات اتصال كبيرة تتيح لهم السفر إلى/ وعبر مركزنا في دبي، في ظل استمرارية التخفيف من القيود المفروضة على السفر حول العالم بسبب جائحة «كوفيد-19» وفتح المزيد من الدول أبوابها أمام الزوار".

وأَضاف عدنان كاظم، أنه بالإضافة إلى إطلاق الطلب الكامن على السفر فإن بدء تشغيل رحلات طيران الإمارات إلى إسرائيل سيوفر المزيد من الخيارات للسفر إلى مختلف أنحاء العالم وأيضا اتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الشركات لزيارة دبي والكثير من الوجهات ضمن شبكة رحلاتنا التي تضم نحو 130 وجهة فضلا عن التمتع بالضيافة المتميزة التي اشتهرت بها طيران الإمارات عالميا وتجربة السفر النوعية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية المرموقة".

يشار إلى أن الرحلة الأولى والتي تحمل الرقم "ئي كيه 931" ستغادر مطار دبي الدولي في الساعة 3:50 بعد ظهر يوم 23 يونيو/حزيران المقبل لتصل إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب في الساعة 06:00 مساء بالتوقيت المحلي، فيما ستكون رحلة العودة "ئي كيه 932" ستغادر مطار بن غوريون في الساعة 07:55 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 11:59 ليلا بالتوقيت المحلي.