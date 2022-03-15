قبل خطاب زيلنسكي: السفير الروسي طلب اجراء اجتماع عاجل مع رئيس الكنيست

مصادر رجحت ان روسيا غاضبة بسبب القاء الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي خطابا امام الكنيست الاحد

أفاد موقع "والا" الإخباري أن الحكومة الروسية تشعر بالانزعاج من الخطاب المرتقب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أمام الكنيست الاسرائيلي الاسبوع القادم، والذي سيجري بواسطة الزوم، وأشار مسؤول إسرائيلي للموقع اليوم بأن السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فكتوروف طلب اجراء اجتماع عاجل مع رئيس الكنيست ميكي ليفي لمناقشة الموضوع.

الاجتماع بين رئيس الكنيست والسفير الروسي سيجري غدا، ورجح مسؤول إسرائيلي لموقع "والا" بأن هدف الاجتماع بأن يعبر عن احتجاجه على الخطاب المخطط له، إحد السيناريوهات التي تخشاها إسرائيل بأن يطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا القاء كلمة هو الآخر أمام الكنيست.

وكان رئيس الكنيست عرض على السفير الأوكراني بأن يلقي الرئيس الاوكراني كلمته أمام الكنيست الساعة السادسة من مساء الأحد، وذكر "والا" أن السفير الاوكراني لم يرد على الاقتراح بشكل نهائي حتى الآن، وعقد ليفي محادثات تنسيقية بين رؤساء الكتل المختلفة حتى يضمن مشاركة أكبر عدد من أعضاء الكنيست، لكن حتى الان ليس من الواضح من هم الوزراء الذين سيشاركون في الحدث.