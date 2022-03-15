استطلاع إسرائيلي: لأول مرة منذ أشهر حزب رئيس الحكومة يزداد قوة

وحزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يسجل تراجعا، في حين أن حزب غدعون ساعر يتجاوز الحسم لأول مرة

أظهر استطلاع اسرائيلي للقناة الاسرائيلية (12) أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت يزداد قوة لأول مرة منذ عدة أشهر، إضافة لذلك ينجح حزب غدعون ساعر على اجتياز نسبة الحسم.

وبحسب الاستطلاع فإن لو جرت هذه الايام انتخابات فان عدد المقاعد التي ستحصل عليها الاحزاب سيكون على الشكل التالي :الليكود برئاسة نتنياهو (34 مقعدا)، حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد (17 مقعدا) حزب شاس برئاسة ارييه درعي (9 مقاعد).

أما حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت يحصل على 7 مقاعد، "كحول لفان" برئاسة بيني غانتس يحصل على 7 مقاعد، حزب العمل يحصل على 7 مقاعد، الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريش يحصل على 7 مقاعد، حزب "يهدوت هتوراة" برئاسة موشيه غافني يحصل على 7 مقاعد.

في حين أن حزب يسرائيل بيتنو برئاسة افيغدور ليبرمان تحصل على 6 مقاعد، القائمة المشتركة برئاسة ايمن عودة تحصل على 6 مقاعد، القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس تحصل على 5 مقاعد، حزب "ميرتس" برئاسة نيتسان هوروفتش يحصل على 4 مقاعد، تكفا حداشا يجتاز نسبة الحسم مع 4 مقاعد.

ووفقا لتقسيم الكتل ، فإن كتلة نتنياهو تحصل على 57 مقعدا، في حين أن الائتلاف الحالي يتراجع الى 57 مقعدا، والقائمة المشتركة 6 مقاعد.