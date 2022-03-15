مواطن اسرائيلي يجتاز الحدود بين اسرائيل ولبنان

وبحسب موقع "والا" تمت اعادته بعد ساعة من تجاوزه الحدود الاسرائيلية اللبنانية

اجتاز مواطن إسرائيلي الحدود الإسرائيلية اللبنانية الليلة الماضية ونجح بالدخول الى لبنان وتمت إعادته الى إسرائيل بعد ساعة من ذلك، وذكر موقع "والا" ان الشرطة الاسرائيلية تحقق بالموضوع وإن الموضوع قيد الفحص.

وذكر الموقع أن المواطن هن قرية عرب العرامشة القريبة من الحدود الاسرائيلية اللبنانية، ووقع الامر حوالي الساعة 3:30 فجرا، وبعد أن لاحظ الجنود على الحدود ما يجري نادوا عليه وطالبوه بالعودة، لكنه لم يستجب لهم.

ويشار الى أنه في شهر كانون ثاني/ديسمبر أعلن الجيش الاسرائيلي أنه إعاد مواطنا اسرائيليا اجتاز الحدود الى لبنان، وقبل شهر من ذلك اجتاز مواطن بدوي بسنوات العشرين من حياته الحدود ايضا وتمت اعادته بالتنسيق مع قوات اليونيفيل ومسؤولين في الخارجية الاسرائيلية.