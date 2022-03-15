تقرير: الأجهزة الامنية الاسرائيلية في حالة تأهب قصوى

جاء هذا على ضوء سلسلة الاحداث الاخيرة المرتبطة بمجال الطائرات المسيرة

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن أجهزة الامن الجوية والاستخباراتية الاسرائيلية في حالة تأهب قصوى ، وذلك بعد أن شكلت سلسلة من الاحداث خلال الشهر الأخير بمجال الطائرات المسيرة معركة جديدة أمام ايران، وافيد أنه بسبب الحساسية الشديدة للموضوع صدرت أوامر للوزراء بصورة استثنائية بعدم التطرق لهذه الحوادث الاخيرة، والحديث بصورة عامة بأن الجهاز الأمني يعمل كل الوقت وفي كل مكان لمنع التهديدات ضد إسرائيل

سلسلة الأحداث الاخيرة بحسب التسلسل الزمني كانت : 13 شباط/فبراير: طائرة مسيرة محملة بالأسلحة أطلقت تجاه اهداف اسرائيلية في الشرق الاوسط، وتم اعتراضها من قبل مقاتلة F-16 تابعة لسلاح الجو الامريكي. في 14 شباط /فبراير: المئات من الطائرات المسيرة الايرانية تم تدميرها في موقع للحرس الثوري في كرمنشاه غربي ايراني في عملية منسوبة الى اسرائيل.

في 7 آذار/مارس قتل ضابطين ايرانيين تابعين للحرس الثوري الايراني في غارة منسوبة لاسرائيل في سوريا، أما في 13 آذار/مارس هاجمت ايران بواسطة صواريخ بحسب زعمها "موقعا اسرائيليا" في إربيل عاصمة اقليم كردستان العراق.

من جانبها أفادت صحيفة "العربي الجديد" أن قائد فيلق قدس الايراني إسماعيل قاآني وصل امس الى بغداد بعد يومين من الضربة الايرانية في اربيل ، وبحسب التقرير وصل قآاني مع مسؤول في الحرس الثوري ومع السفير السابق لايران في بغداد، هذا واجتمع قاآني مع مسؤولين للمجموعات المسلحة المقربة من ايران لاعطائهم معلومات وايضاحات عن الضربة في إربيل وخلفيتها، ونقلت الصحيفة عن مصادر بأنه من المتوقع ان يجتمع مع جهات حكومية عراقية.