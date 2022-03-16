الاعلان عن اكتشاف حالتين من سلالة كورونا جديدة في إسرائيل

وزارة الصحة الاسرائيلية تقول إنه تم اكتشاف الحالتين بين مسافين عائدين من الخارج

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الكشف عن متحور جديد لفيروس كورونا كشف بين راكبين عادا مؤخرا إلى إسرائيل عن طريق مطار بن غوريون، وذلك من خلال فحص التسلسل الجيني الذي أجرياه، الحديث يدور عن متحور يدمج بين الأوميكرون والسلالة الفرعية BA2 والذي لم يتم دراسته بعمق في العالم.

وأوضحت وزارة الصحة أن في كلا الحالتين عانى المربضان من عوارض خفيفة فقط للحرارة العالية والصداع وأوجاع في العضلات، ولم يحتاجوا إلى تلقي فحص طبي خاص ، وأفادت وزارة الصحة أن "الوزارة تواصل فحص نتائج الفحص الجيني وستستمر بتقديم المعلومات المحدثة بالصورة المطلوبة".

وأعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية أمس أن مؤشر انتشار الفيروس ارتفع الى 0.91 وتسجيل 6,521 إصابة يومية من بين 67,596 فحصا، في حين أن عدد الاصابات الخطيرة يواصل الانخفاض بلغ 340 حالة، 10% من الاصابات خلال الايام الأخيرة هي لعائدين من خارج البلاد، خصوصا من فرنسا، ألمانيا وتركيا.

في المقابل، تقوم وزارة الصحة الإسرائيلية بمتابعة تطورات انتشار الفيروس في أماكن مختلفة في العالم، حيث أن 37 مليون شخص في خمس مدن صينية حاليا في حجر صحي، وهي إحدى موجات انتشار الفيروس الصعبة منذ الايام الأولى لانتشار الفيروس عام 2020، وقفزت أمس الاصابات في الصين لتتجاوز 5000 اصابة يومية وهو أعلى رقم يتم تسجيله في الصين منذ بداية الجائحة في مدينة ووهان الصينية. هذه الموجة بدأت في الصين منذ بداية الشهر الحالي في عدة أقاليم ومن خلفها يقف المتحور أوميكرون.