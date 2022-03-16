صحيفة اسرائيلية:" عرض اقتراح شراء جزر يونانية لنقل مواطني إسرائيل اليها بحال حدوث كوارث وحروب"

عضو ادارة في شركة تابعة للصندوق القومي يواصل ضغوطاته لقبول فكرته رغم رفض مجلس الادارة لها

كشفت صحيفة معاريف "الثلاثاء" أن عضو مجلس ادارة في شركة تابعة للصندوق القومي الاسرائيلي عرض خلال الجلسة الاخيرة لمجلس الادارة الخميس الماضي، المضي في تنفيذ عملية شراء واسعة لجزر في اليونان، حتى يكون خيار لإجلاء مواطنين إسرائيليين اليها وإنقاذهم في حال وقوع كارثة أو حرب.

صاحب الفكرة هو ايفري شطينر، عضو الادارة في "هيمونتا" شركة تابعة للصندوق القومي وتعمل على شراء أراضي في إسرائيل، شطينر حاليا ممثل كحول لفان" في مجلس الادارة وكان ناشط ليكودي سابق، ونقل التقرير عن مصادر في مجلس الادارة أنه يواصل ضغوطاته لتنفيذ هذه "العملية" رغم معارضة باقي الأعضاء.

وقال شطينر في حديثه للصحيفة :"الغرض من الفكرة التي طرحتها هو اقامة قبة حديدية إضافية للشعب اليهودي" وأضاف "الحديث عن فكرة لمشروع جاء بعد تقارير أجنبية بأن صواريخ يمكنها أن تصيب مناطق إسرائيلية، في حرب لبنان الثانية شهدنا الصواريخ تصل نتانيا، واليوم يمكنها ان تصل جنوبا أكثر" وقال إنه أخد بعين الاعتبار خلال عرضه الفكرة ما يمكن العمل في حال وجود تهديد على قطاع واسع من السكان.

ولفت إلى أن "إسرائيل دولة عظمى في المنطقة ويمكنها الاهتمام بمواطنيها، عرضت فكرة أن تقوم الحكومة أو اي جسم صهيوني آخر بالبحث عن مناطق خالية من السكان يمكن اقامة بنية تحتية عليها ونقل المواطنين اليها في حالات الكوارث، عرضت فكرة الجزر اليونانية لأنها قريبة من إسرائيل" وقال إن في اليونان هناك 40 جزيرة خالية من البشر "الهدف هو ان تكون لاسرائيل عقارات كبيرة يمكن اجلاء مواطنين اليها".

وشدد على ان هذه الخطوة يجب ان "تجري بصورة قانونية بموجب القواعد والمعاهدات الدولية وبموافقة كاملة من اليونان، والهدف ايجاد بنية تحتية لاستيعاب مواطني إسرائيل وقت الحاجة". وبحسب تقديراته أسعار هذه الجزر ليست "عالية، وجهة نظري هي شراء أراضي خالية لخلق قبة حديدية إضافية".