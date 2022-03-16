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الإعلان عن توسيع رحلات الطيران المباشرة بين إسرائيل ومصر وتدشين خط طيران جديد لشرم الشيخ

i24news

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رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت خلال اجتماعه في شرم الشيخ مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 13/9/2021
EGYPTIAN PRESIDENCY / AFPرئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت خلال اجتماعه في شرم الشيخ مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 13/9/2021

جاء هذا الإعلان بعد ابرام اتفاقية امنية ترتبط بخط الطيران الجديد والذي أعدتها السلطات الأمنية

اتفقت إسرائيل ومصر أمس الثلاثاء على توسيع رحلات الطيران المباشرة بين البلدين وتدشين خط جديد من مطار بن غوريون إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك ابتداء من عيد الفصح اليهودي الشهر القادم. وبحسب النشر في القناة "13" فإنه تمت مناقشة الموضوع خلال اجتماع رئيس الحكومة نفتالي بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ في شهر أيلول/سبتمبر الأخير، وتم اتخاذ قرار بالموضوع.  

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وبحسب النشر، فإنه خلال الأيام الماضية تم اعداد تسوية بين البلدين الى جانب اتفاقية أمنية ستتيح تشغيل خط الطيران هذا، واتفق على ذلك ذلك خلال زيارة بعثة إسرائيلية إلى مصر ضمت مسؤولون من جهاز الشاباك والأمن القومي. وعقب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت وقال إن الحديث يدور عن خطوة إضافية نحو تسخين اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر. 

وبرأي بينيت :"التعاون بين البلدين، يتوسع في مجالات عديدة وهذا يدعم كلا الشعبين واستقرار المنطقة. إسرائيل تتجه نحو الانفتاح الى دول المنطقة، وأساس هذا الاعتراف طويل الأمد هو اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، لذلك في كلا الجانبين نحتاج للاستثمار بتقوية هذه العلاقة، وهذا ما نقوم به. أشكر جهاز الأمن العام (الشاباك) الذي دفع لصياغة اتفاقية أمنية أتاحت تشغيل هذا الخط". 

 

 