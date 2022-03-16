لأول مرة من 5 سنوات: إسرائيل لن تفرض إغلاقا على الضفة في عيد المساخر

لأول مرة منذ خمس سنوات لن يفرض إغلاق على الضفة الغربية فترة عيد المساخر. وبحسب النشر في موقع "والا" فإنه بعد عدم معارضة لأي واحد من رؤساء الأجهزة الأمنية خلال مشاورات حول الموضوع، أقر وزير الأمن الإسرائيلي بينى غانتس في نهاية قراره أمس عدم فرض أي اغلاق فترة عيد المساخر

في نطاق اعتبارات رؤساء الأجهزة الأمنية، اتضح أن الهدوء النسبي والاستقرار الأمني الذي يسود المنطقة، رغم موجة الاعتقالات الأخيرة التي ترافقت مع اشتباكات في مخيمات اللاجئين، بما في ذلك سقوط قتلى في مخيم بلاطة قرب نابلس. بالإضافة إلى ذلك، فضلت الأجهزة الأمنية تجنب خطوة تفسر على أنها ضغوطات على الشارع الفلسطيني، في ظل الخوف من الآثار الاقتصادية لإغلاق على أكثر من مئة ألف من العاملين في إسرائيل.

وشدد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي للموقع أمس على جودة التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تحسنت كثيرة وتحولت الى فعالة بما يرتبط بالنقاط الساخنة والمظاهرات العنيفة.

وينضم قرار وزير الأمن الى سلسلة من التسهيلات للعمال والتجار الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يأتون للعمل في اسرائيل، وترتبط بطريقة فعالة مع تحويل المعاشات وجباية الضرائب، تصدير المنتجات، منح تراخيص جودة للمصانع الفلسطينية، رفع القيود البيروقراطية لطالبي العمل، تسجيل وترتيب حالات السكان الفلسطينيين وغيرهم.