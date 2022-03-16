رسميا: زيلنسكي يخطب أمام أعضاء الكنيست الأحد القادم

كلمة الرئيس الاوكراني اثارت غضب روسيا وسيجتمع السفير مع رئيس الكنيست على خلفية ذلك

أعلن رئيس الكنيست ميكي ليفي رسميا اليوم لأعضاء الكنيست أن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي سيخطب أمام أعضاء الكنيست ووزراء الحكومة الإسرائيلية الأحد القادم بتاريخ 20 آذار/مارس الساعة السادسة عن طريق الزوم وقال ليفي في دعوته "إنه لشرف لي وللكنيست استضافة الرئيس الأوكراني زيلنسكي حتى يلقي كلمة أمام الكنيست" وإضاف :"في هذه الأوقات الصعبة التي يواجهها الشعب الأوكراني".

وعلى ضوء الخطاب المتوقع ، رئيس الكنيست سيجتمع اليوم مع السفير الروسي في إسرائيل، وذلك بسبب الغضب الروسي من أن إسرائيل استجابت لطلب زيلنسكي القاء كلمة أمام الكنيست.

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات له اليوم الى أن العالم بدأ يدرك أنه يستحيل استعادة العدالة في أوكرانيا دون الاعتراف بروسيا "دولة إرهابية"، لافتاً الى "أننا نكثف العمل لتقديم المحتلين إلى العدالة ومحاكمتهم دوليا على كل ما فعلوه في بلدنا".