السعودية وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومات البلدين

تباحث الجانبان "بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها"

وقع ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد بن سلمان، مساء اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة السعودية وحكومة بريطانيا.

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".