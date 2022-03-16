حكومة إقليم كردستان العراق تطالب بتشكيل "لجنة دولية لتقصي الحقائق وردع إيران"

يتعين على العراق والمجتمع الدولي وضع حد لمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات على مواطني إقليم كردستان والعراق

دعت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان، اليوم الأربعاء، إلى "تشكيل لجنة دولية تضم الأمم المتحدة والجامعة العربية لتقصي الحقائق للرد على الاتهامات الإيرانية بوجود مقار إسرائيلية في شمال البلاد وردع إيران".

وبحث مجلس الوزراء "الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على المناطق السكنية في أربيل"وأشار رئيس مجلس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني إلى أن "الهجوم يمثل اعتداء على حياة مواطني كردستان وأمنهم وسيادة العراق، ويتعين على العراق والمجتمع الدولي وضع حد لمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات على مواطني إقليم كردستان والعراق".

وأكد بارزاني، أن "الاتهامات والافتراءات ضد إقليم كردستان لا أساس لها من الصحة وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة"، مجدداً باسم مجلس الوزراء "إدانته الشديدة للهجوم والاعتداء على مواطني أربيل".

وفي وقت سابق الأربعاء، دعت الأمم المتحدة ، جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، إزاء الهجوم الإيراني على مدينة أربيل.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في كلمة أدلى بها خلال إحاطة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن"الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشعر بقلق عميق إزاء الهجوم الصاروخي في أربيل".وأضاف أن "الهجوم يأتي في لحظةٍ حرجةٍ على طريقِ العراق نحو السلام والاستقرار".