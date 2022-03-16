بايدن يدرس إخراج الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية

هذه الخطوة بحال تمت فستكون في مقابل تصريح إيراني بالتزام تهدئة المنطقة وتحتفظ واشنطن لنفسها بحق التصرف

يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا، إعادة للنظر في مسألة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية. وأفادت مصادر أمريكية وإسرائيلية رفيعة لموقع والا أن هذه الخطوة بحال تمت فستكون في مقابل تصريح إيراني بالتزام تهدئة المنطقة "والا"! ثلاثة من كبار المسؤولين الإسرائيليين ومصادر أمريكية.

وفيما وصلت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 إلى المحطة الأخيرة، تصر إيران على مطالبة الرئيس بايدن إلغاء قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية "السوداء" الخاصة بالإدارة الأمريكية. وتعتبر هذه القضية نقطة الخلاف الرئيسية التي تقف حجر عثرة في طريق الاتفاق.

ويضيف تقرير والا أن "الحرس الثوري هو أقوى جهاز أمني في إيران. المنظمة معنية ليس فقط بالقضايا الأمنية ولكن أيضا في النظام السياسي والاقتصاد الإيراني. وتترتب على إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية للولايات المتحدة تعريض أفراد التنظيم للخطر.

ويرجح مطلعون أن تشترط الولايات المتحدة بالإحتفاظ بالحق في إعادة التنظيم إلى قائمة الإرهاب بحال لم تلتزم إيران بما تعهدت به في سبيل تنفيذ مطلبها.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن إدارة بايدن أبلغت الحكومة الإسرائيلية بأنه يجري النظر في إمكانية شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب. ومع ذلك، أخبر أعضاء بارزون في إدارة بايدن نظراءهم الإسرائيليين أن الرئيس لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن هذه القضية.