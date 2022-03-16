إسرائيل وكندا يعتزمان تقوية علاقاتهما التجارية

إسرائيل وكندا "ستبنيان على تعاوننا العلمي والتكنولوجي والتجاري الحالي وستجددان هذه الشراكة العظيمة"

قالت وزيرة التجارة الدولية الكندية ماري نج، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل وكندا يعملان على تعميق علاقتهما التجارية والبناء على اتفاقية قائمة لتعزيز الشراكات العلمية والتكنولوجيةوالابتكار والتجارة.

وكانت ماري نج ، التي تعمل وزارتها على تعزيز الصادرات والشركات الصغيرة والتنمية الاقتصادية، في زيارة لمدة ثلاثة أيام إلى إسرائيل هذا الأسبوع للقاء العديد من المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين وحضور حدث خاص للقيادات النسائية في صناعة التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل.

وفي حديثها عبر الهاتف مع تايمز أوف إسرائيل يوم الأربعاء ، قالت ماري نج إن اجتماعاتها مع باربيفاي وفركاش هكوهين كانت "ممتازة" و "مثمرة للغاية". ناقش الوزراء سبل "تعميق علاقتنا التجارية" بالبناء على اتفاق تجاري مضى عليه 25 عاما. وأضافت أن إسرائيل وكندا "ستبنيان على تعاوننا العلمي والتكنولوجي والتجاري الحالي وستجددان هذه الشراكة العظيمة".

والتقت بوزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا باربيفاي في القدس، الاثنين المنصرم، ووزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا أوريت فركاش هكوهين أمس الثلاثاء، كما التقت الوزيرة الكندية بمسؤولين فلسطينيين في الضفة الغربية في إطار زيارتها الرسمية وستغادر إسرائيل مساء الأربعاء متوجهة إلى دبي وأبو ظبي في المرحلة التالية من رحلتها.