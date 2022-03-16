واشنطن وطهران"قريبتان من التوصل" إلى تفاهم لإعادة إحياء الاتفاق النووي

نيد برايس:"نحن قريبون من اتفاق محتمل لكننا لم نبلغه بعد"لكنه أضاف "نعتقد أن بالإمكان تسوية القضايا المتبقية"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميكية نيد برايس، مساء اليوم الأربعاء، "نحن قريبون من اتفاق محتمل لكننا لم نبلغه بعد"لكنه أضاف "نعتقد أن بالإمكان تسوية القضايا المتبقية"وأشار إلى أنه "لم يتبق سوى القليل من الوقت بالنظر للتقدم النووي الذي احرزته طهران" نحو تطوير اسلحة نووية.

ورحّب نيد برايس بالإفراج عن الإيرانيين البريطانيين نازنين زاغاري-راتكليف وأنوشه آشوري داعيًا الجمهورية الإسلامية إلى القيام "بخطوات عاجلة نحو الإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلمًا"، وهي مسألة وضعتها واشنطن ضمنيًا كشرط لابرام اتفاق حول الملف النووي.

ولدى سؤاله عن اعتبار ايران أن لا يزال هناك "موضوعين" عالقين مع الولايات المتحدة قبل التوصل إلى تفاهم لاحياء اتفاق عام 2015، رفض تأكيد أو نفي ما إذا كان التلميح الايراني يشير إلى ضمانات تطالب بها ايران حتى في حالة حدوث تغيّر سياسي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمجموعات الإرهابية.