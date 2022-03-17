تقرير: وزير الخارجية الأمريكية يخطط لزيارة اسرائيل والامارات والسعودية هذا الشهر

تأتي زيارة بلينكن لمنطقة الشرق الأوسط في فترة من التوتر الكبير بين الادارة الامريكية وحلفائها في دول الخليج

أفاد موقع "والا" الاخباري أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن يخطط لزيارة إلى المنطقة خلال الأسبوعين القادمية وتشمل زيارته إسرائيل، السلطة الفلسطينية، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ، وجاء هذا نقلا عن خمسة مصادر إسرائيلية، أمريكية وفلسطينية.

وستكون هذه الزيارة الاولى لبلينكن في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات منذ توليه منصبه، ومن المتوقع الزيارة في فترة من التوتر الكبير بين إدارة بايدن وحلفاء الولايات المتحدة في الخليج العربي، هذا التوتر تضاعف على خلفية رغبة ادارة بايدن بالحصول على دعم السعودية والامارات بخصوص الأزمة في أوكرانيا وخصوصا بكل ما يتعلق بزيادة انتاج النفط.

وأفاد التقرير أن بلينكن أطلع وزير الخارجية يائير لابيد عن نيته زيارة المنطقة في اجتماعهما في ريغا قبل عشرة ايام، ومنذ ذلك الوقت تغير التاريخ أكثر مرة، وتحاول وزارة الخارجية الأمريكية منذ أسبوع تنسيق موعد نهائي للزيارة مع المملكة العربية السعودية، دولة الامارات ، إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الزيارة من المتوقع أن تتمحور عن مشاركة الرئيس بايدن في القمة مع قادة حلف الناتو في بروكسل بتاريخ 24 آذار/مارس القادم، وليس من الواضح إن كانت زيارة بلينكن ستكون قبل هذه القمة أو مباشرة بعدها، المسؤولون الإسرائيليون مع ذلك أشاروا إلى أن احداث مرتبطة مع الأزمة في أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى تأجيل الزيارة أو إلغائها.