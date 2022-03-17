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  • مطاردة بوليسية في وادي عربة: إحباط تهريب أسلحة من الأردن إلى الخليل في الضفة الغربية

مطاردة بوليسية في وادي عربة: إحباط تهريب أسلحة من الأردن إلى الخليل في الضفة الغربية

i24news

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يتم عرض أسلحة غير قانونية خلال احتفال بعد أكبر عملية للشرطة على الإطلاق ضد تجار السلاح غير القانونيين ، في مدينة الناصرة شمال إسرائيل ، 9 نوفمبر ، 2021.
Michael Giladi/Flash90يتم عرض أسلحة غير قانونية خلال احتفال بعد أكبر عملية للشرطة على الإطلاق ضد تجار السلاح غير القانونيين ، في مدينة الناصرة شمال إسرائيل ، 9 نوفمبر ، 2021.

تم استدعاء مقاتلين من وحدة ماجن الشرطية ذات الخلفية الاستخباراتية ومقاتلين من الفرقة 80 في الجيش الإسرائيلي

نجحت عملية مشتركة للشرطة والجيش الإسرائيلي في إحباط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات خطيرة من الأردن إلى عناصر إرهابية في منطقة الخليل الواقعة في الضفة الغربية، بحسب النشر في واينت. 

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وتم اعتقال مواطنين بدويين من سكان القرى غير المعترف بها في النقب في مفرق وادي عربة، في نهاية مطاردة أدت إلى الإمساك بعشرات قطع الأسلحة وأقراص المخدرات من نوع اكستازي، بقيمة 2.5 مليون شيكل. 

ورصد مراقبون يوم الجمعة الماضي محاولة تهريب أسلحة من الأراضي الأردنية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة نفوذ لواء يوآف. وتم استدعاء مقاتلين من وحدة ماغين الشرطية ذات الخلفية الاستخباراتية ومقاتلين من الفرقة 80 في الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث. 

يشار إلى أن الحصيلة هي 34 مسدساً و3 بنادق و16000 قرص مخدرات.

وأفاد بيان للشرطة أن التخطيط قضى بوقوع مواجهة مع المهربين، أفضت إلى مطاردة انتهت بالقبض على المشتبه بهما في سيارتهما بمساعدة ضباط شرطة عراد.