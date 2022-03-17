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قناة تلغرام مجهولة تنشر شريط فيديو يتضمن مستندات شخصية لرئيس الموساد

i24news

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تُظهر صورة تم التقاطها في 8 نوفمبر 2021 في موسكو شعار Telegram لخدمة الرسائل والمكالمات عبر الهاتف المحمول على شاشة الهاتف الذكي.
Kirill KUDRYAVTSEV / AFPتُظهر صورة تم التقاطها في 8 نوفمبر 2021 في موسكو شعار Telegram لخدمة الرسائل والمكالمات عبر الهاتف المحمول على شاشة الهاتف الذكي.

ديوان رئيس الحكومة يعقب على النشر ويقول ان "الحديث يدور عن صور قديمة لبارنيع وهي ليست من هاتفه"

نشرت قناة مجهولة في موقع التواصل "تلغرام" تعرف باسم open hands والتي على ما يبدو مرتبطة مع جهات ايرانية، وذكر موقع "والا" أن المجموعة نشرت شريط فيديو يتضمن صورا ومستندات شخصية لرئيس جهاز الموساد الاسرائيلي دافيد بارنيع، وتزعم المجموعة أن الحديث يدور عن نتائج عملية مراقبة متواصلة لبارنيع بدأت من عام 2014، في المنشور بقناة تلغرام كتب أن الحديث يدور "هدية لعيد المساخر" لبارنيع. 

Video poster

ونشر الفيديو في القناة التي أنشأت مساء الثلاثاء والتي تحظى بثلاثين متابع فقط، ونشرت عدة نسح لشريط الفيديو مع ترجمة باللغة العبرية، العربية والانجليزية، ويظهر في شريط الفيديو صورا شخصية لبارنيع، تذاكر رحلات طيران قام بشرائها، مستندات ضريبية تخصه وتخص عائلته وصور أقمار صناعية زعموا أنها لمنزله الشخصي في مركز البلاد، صحة الوثائق غير معروفة حاليا، وقالوا في شريط الفيديو أن موادا إضافية سيتم نشرها قريبا. 

ليس من الواضح إن كانت المجموعة اخترقت جهاز هاتف بارنيع أو حاسوبه، لكن المواد التي نشر في الفيديو يمكن أن تشير الى هذا، وليس من الواضح من يقف وراء قناة التلغرام هذه. 

وعقب ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية باسم رئيس جهاز الموساد وقال :"المواد التي يدور الحديث عنها قديمة وهي ليست من جهاز هاتف رئيس جهاز الشاباك". 

 